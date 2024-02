Tennistavolo | sconfitta la prima squadra di C1 Giara raggiunta in vetta da Castelmaggiore

Tennistavolo Nocera, due vittorie per sognare

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Primo posto mantenuto – ora, però, non più in solitudine ma in coabitazione con altre due formazioni – per ladellaAssicurazioni, che nella decima giornata della serie C1 diha ceduto in casa nello scontro diretto con la Maior(2-5), che ora l’hainsieme alla Villa d’oro Modena. La gara ha sostanzialmente confermato il pronostico della vigilia, perché quello bolognese, se al completo, è nettamente il team più forte del girone H e, conseguentemente, il vero favorito per la promozione. La formazione estense ha limitato il passivo grazie ai due punti conquistati da Gallerani e Sani sul giovane Salicetti, che aveva battuto entrambi nel match di andata; prevedibilmente fuori portata, invece, lo spagnolo Salgado e il quotato Casini, ...

Tennistavolo In A2 quarto concentramento a Jesi. Le ragazze dell’Apuania stendono il Senigallia ma impattano col Prato: La squadra femminile della Apuania Tennistavolo ottiene un pareggio contro il Prato ... quattro pareggi e una sola sconfitta; 26 le partite vinte e 20 quelli perse, 83 i set conquistati e 67 quelli ... lanazione