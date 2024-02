Tennis | Wta Dubai | Paolini batte Cirstea e va in finale

Dubai: c'è Cirstea tra Paolini e la prima finale da 1000

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 feb. (Adnkronos) – L’azzurra Jasmineapproda nelladel torneo Wta 1000 di. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.26 Wta, si è imposta in semisulla romena Sorana, numero 22, in due set con il punteggio di 6-2, 7-6 (8-6). L'articolo CalcioWeb.

