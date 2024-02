Tennis: Torneo Rio de Janeiro. Prosegue favola Fonseca, è ai quarti

L'azzurra affronterà una fra Vondrousova e Cirstea DUBAI (EMIRATI ARABI) - Jasmine Paolini centra l'accesso alla sua prima semifinale in un "1000" senza ... (ilgiornaleditalia)

L'azzurra ha vinto entrambi i precedenti DUBAI (EMIRATI ARABI) - Sarà Sorana Cirstea la rivale di Jasmine Paolini in semifinale al "Duty Free Tennis ... (ilgiornaleditalia)

Il giovane tennista del Cus Ferrara Andrea Picariello ha vinto il torneo “rodeo” under 14 svolto presso il Tennis club Cento . Classe 2010 al secondo anno ... (sport.quotidiano)

Tennis: Torneo Los Cabos. Zverev e Tsitsipas in semifinale: Il tedesco sfiderà Thompson, per il greco c'è Ruud LOS CABOS (MESSICO) (ITALPRESS) - Alexander Zverev contro Jordan Thompson, Stefanos Tsitsipas contro Casper Ruud: queste le semifinali del "Mifel ... sport.tiscali

Tennis: Torneo Rio de Janeiro. Prosegue favola Fonseca, è ai quarti: Il 2006 brasiliano elimina Garin. Avanti anche Baez RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) - Continua la favola di Joao Fonseca al "Rio Open", Atp 500 da 2.100.230 dollari, di scena sulla terra battuta ... sport.tiscali

Tennis. Il cussino under 14 Picariello si impone al torneo di Cento sbaragliando la concorrenza: Il giovane tennista Andrea Picariello del Cus Ferrara ha vinto il torneo "rodeo" under 14 al Tennis club Cento. Con un gioco propositivo e determinato, ha sconfitto Hanau in un tiebreak emozionante. ilrestodelcarlino