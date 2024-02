Tennis: Torneo Los Cabos. Zverev e Tsitsipas in semifinale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il tedesco sfiderà Thompson, per il greco c'è Ruud LOS(MESSICO) - Alexandercontro Jordan Thompson, Stefanoscontro Casper Ruud: queste le semifinali del "MifelOpen by Telcel Oppo" di Los, in Messico, Atp 250 sul duro (Solflex, montepremi di 1.005.620 dollari) a