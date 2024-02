Tennis, Sara Milanese eliminata agli ottavi a Sharm el-Sheikh

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è fermatodi finale il cammino della giovanissima, del Ct San Giorgio del Sannio, al torneo sui campi in cemento diel-(15.000$ di montepremi) in Egitto. Per la promettenteta, nonostante l’eliminazione, la trasferta si è rivelata importante perché laha estromesso dal tabellone (6/4; 6/2) l’egiziana Alhussein Abdil Aziz L., n. 596 del mondo e vincitrice di 4 tornei internazionali sul cemento nel 2023. Questa vittoria è un ulteriore tassello nel percorso di crescita dellata tesserata per il Ct San Giorgio del Sannio, non nuova ad exploit simili contro atlete di livello superiore, come l’anno scorso quando si impose sulla fortissima slovacca ...