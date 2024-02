Tennis | Jasmine Paolini vola in finale a Dubai

Tennis WTA 1000 Dubai: meravigliosa Paolini, storica finale! Superata in due set l'ostica Cirstea

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è la prima finalista al "Duty FreeChampionships", secondo torneo di questa categoria in stagione dotato di un montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, che si sta disputando sul cemento di, negli Emirati Arabi Uniti. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 26 del mondo, si è imposta nei quarti sulla rumena Sorana Cirstea, 22 Wta, in due set con il punteggio...

