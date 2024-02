Tenaris, 2023 da record con ricavi a 14,9 miliardi: previsioni stracciate e il titolo vola in Borsa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La crescita è generalizzata, che si parli di, margine operativo lordo o utile netto: è stato undaperche nei risultati d’esercizio vede solamente segni più, andando anche oltre le stime. Il fatturato ha raggiunto i 14,9di dollari, con un +26% sugli 11,7 del 2022, mentre l’utile netto sfiora i 4di dollari (+55%). Un bel balzo in avanti (+33%) lo fa anche l’Ebidta, che tocca i 4,8. Risultati che hanno spinto la società a prevedere il pagamento di un dividendo di 0,60 dollari per azione, per complessivi 700 milioni di dollari: l’importo include l’acconto di 0,20 dollari per azione già pagato a novembre dello scorso anno. Guardando nel dettaglio al solo quarto trimestre, inetti a 3,41 ...