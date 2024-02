Telecom Italia nel 2023 | azioni fortemente sottovalutate o sorprese in arrivo?

Telecom Italia, BofA si aspetta una società "nuova e migliorata"

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sei pronto per fare un tuffo nei dettagli più recenti di? Scopriamo come sta andando e cosa ci riserva il futuro!ha recentemente reso noti i risultati preliminari per il quarto trimestre e per l'intero esercizio, rivelando una solida performance in linea con gli obiettivi aziendali. C'è stata una crescita nei ricavi da servizi e nell'EBITDA, con un focus particolare sul mercatono e sui progressi in Brasile. Ora, la domanda sorge spontanea: il gestore telefonico sta per vivere un periodo di rialzo? Nell'intero annoha raggiunto i suoi obiettivi, mostrando un incremento del 2,3% nei ricavi da servizi e del 5,7% nell'EBITDA rispetto all'anno precedente. A livello nazionale, ...