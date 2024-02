Tegola Samb | Fabbrini non ci sarà a Riccione

Tegola Samb, frattura per Fabbrini

(Di venerdì 23 febbraio 2024) SAN BENEDETTO Frattura scomposta del naso per Diego. Quanto si temeva mercoledì, quando l’attaccante per un contrasto di gioco in allenamento, per un colpo al viso, ha dovuto lasciare l’allenamento per affidarsi alle cure del Pronto soccorso, è stato confermato. Questa mattina, in ospedale, al calciatore verrà praticata, sotto sedazione, una manovra al naso. Poi, per due o tre giorni al massimo, tamponi e riposo. E solo la prossima settimanapotrà riprendere gli allenamenti indossando una maschera al carbonio. Niente, quindi, per l’attaccante che dovrebbe rientrare per la gara successiva, il 3 marzo, al Riviera delle Palme, contro il Real Monterotondo. Nel frattempo è rientrato in gruppo Senigagliesi. Ieri, come era stato preannunciato dalla società, la squadra si è allenata al campo Ciarrocchi di Porto ...