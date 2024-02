Taranto, droga sequestrata e segnalati 30 responsabili

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoNegli ultimi giorni i Finanzieri del Comando Provinciale dihanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli anti, svolti con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di, hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, gli scali portuali e le stazioni ferroviarie nonché le strutture ricettive e i luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani. All’esito delle operazioni di servizio, le Fiamme Gialle del Gruppohanno sequestrato numerose dosi di hashish, marijuana, eroina e cocaina, segnalando all’Autorità prefettizia 30. Grazie ...

