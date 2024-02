Tale e quale Sanremo 2024 | su Rai 1 si decide il campione

Tale e Quale Sanremo, Carlo Conti al sabato con due puntate speciali sulla scia del festival

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sabato 24 febbraio alle ore 21.25 in onda il secondo e ultimo appuntamento del varietà condotto da Carlo Conti Ultimo appuntamento con “”, lo spin-off di “Show” dedicato al Festival della Canzone Italiana, in onda sabato 24 febbraio alle 21.30 su Rai 1 dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Presentata come sempre da Carlo Conti e prodotta in collaborazione con Endemol Shine Italy, la serata porterà sul palco brani che hanno reso immorla rassegna canora più famosa d’Italia. Protagonisti saranno Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci e Virginio. A loro il compito di interpretare canzoni che hanno fatto la storia del ...

Berrettini e De Filippi - C'è Posta per Te (US Fascino) Nella serata di ieri, Sabato 17 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:32 alle 00:29 – la prima puntata ... (davidemaggio)

In un contesto di rapida evoluzione, Dublino si erge come la Capitale Europea del Turismo Intelligente 2024 , pioniera nell’innovazione e nella sostenibilità. ... (moltouomo)

Pierapaolo Pretelli: «Cantare e imitare, Tale e Quale è il mio show. Il programma con Giulia Salemi Ci ha fatto crescere»: Il compagno di Giulia Salemi, dopo l'esperienza come inviato per La vita in diretta, Pretelli torna su Rai1 tra i partecipanti dello show del sabato sera Il boom di ascolti di Sanremo ha contagiato ... leggo

Bce, in Italia crescita solida e rapida disinflazione: Difatti, i bonus con ISEE basso 2024 hanno come obiettivo quello di venir incontro ad una platea di persone che, in virtù delle difficoltà economiche del momento, hanno bisogno di tali agevolazioni. idealista

Certificato di nascita internazionale: cos’è e come ottenerlo: Una volta terminato tale periodo, bisogna presentare una nuova domanda per ottenere la certificazione. Qual è la differenza tra estratto di nascita e certificato di nascita Dopo aver spiegato cosa ... idealista