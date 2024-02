Svela le perdite dell' esercito russo e muore suicida | Murz | altra di Putin?

Il blogger Murz svela le perdite dell'esercito russo e muore suicida: la firma di Putin?

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il principale accusatore del Cremlino sulla morte di Alexei Navalny è Vladimir Osechkin. Il fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net, parlando al Times ha stravolto la versione ufficiale fornita dalle autorità russe sulla morte improvvisa in carcere del dissidente. Osechkin ha superato sia la «sindromea morte improvvisa» che sostengono i russi, sia l'avvelenamento da Novichok ipotizzato dalla moglie di Navalny. Secondo Osechkin la tecnica mortale sarebbe stata quella del pugno al cuore. Si tratta di una mossa cara al fu Kgb sovietico, che la usava per uccidere persone con un colpo preciso al petto dopo averle esposte al freddo glaciale. Osechkin, che cita una fonte nel personalea colonia penale artica dov'era ristretto Navalny, sostiene che la sua teoria sia compatibile con i lividi trovati sul corpo ...

Lucid Motors 2023, più produzione ma il fatturato cala, e le perdite sono per miliardi di dollari: Come molte altre aziende, anche Lucid Motors ha svelato in questo periodo i dati finanziari di ... Lucid Motors 2023, più produzione ma il fatturato cala, e le perdite sono per miliardi di dollari ... auto.hwupgrade

Sky Mobile arriverà il prossimo 29 febbraio! Parole d'ordine: qualità e velocità delle reti: Sky Mobile ha finalmente una data di rilascio: il 29 febbraio. Sì l'azienda ha appena comunicato che la nuova rete mobile in collaborazione con Fastweb verrà svelata ufficialmente la prossima settiman ... hwupgrade

Moto Guzzi V 65 Cafè Racer d'epoca a Castiglion Fiorentino: Annuncio vendita Moto Guzzi d'epoca a Castiglion Fiorentino, Arezzo - 9378697 - nella sezione Moto d'epoca di Moto.it ... moto