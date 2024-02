Superman | Legacy | Nicholas Hoult rasato a zero è già Lex Luthor FOTO

Superman: Legacy, James Gunn svela la prima foto del cast, Nicholas Hoult calvo nel ruolo di Lex Luthor

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ha fatto il suo debutto, pronto per interpretare Lexindi James Gunn. Proprio ieri, il regista del nuovo film DC ha condiviso su Instagram unadel cast al completo, tra cui spunta proprio, che interpreterà il villain nel primo film del rinnovato DCU. David Corenswet vestirà i panni dell’Uomo d’Acciaio, mentre Rachel Brosnahan, nota per il suo ruolo in The Marvellous Mrs. Maisel, sarà Lois Lane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Gunn (@jamesgunn) Il look dirichiama senza dubbio le rappresentazioni originali dinei fumetti DC degli anni ’40. Gunn, che è ...

Navya Nanda reveals Agastya Nanda's 3-step approval process for any girl entering his life: Navya Nanda is back with a new episode of What The Hell Navya Season 2 episode, featuring Agastya Nanda. Navya has spilled beans about Agastya's dating life. Check it out! pinkvilla

Superman Legacy, confermato il ritorno di un famoso personaggio del film di Richard Donner: La foto di gruppo del cast di Superman: Legacy ha confermato la presenza di un noto personaggio di Superman di Richard Donner. cinema.everyeye

10 Days After Miraculous Escape In Car Crash, Telangana MLA Dies In Road Accident: BTS' Dynamite Creates History As FIRST K-pop Song To Surpass 1.8 Billion Streams On YouTube And Spotify Will Alia Bhatt Play Pathaan Shah Rukh Khan's Protegee In New YRF Spy Universe Film What We ... timesnownews