Superbike, c’è tanta Italia nelle prime prove libere di Phillip Island, bene Bulega, Locatelli, Petrucci e Iannone

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il Mondiale di2024 ha ufficialmente preso il via. Nel corso della nottatana, infatti, sono andate in scena ledue sessioni didel Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Sullo splendido scenario del tracciato diil miglior tempo lo ha fissato Alex Lowes (Kawasaki) in 1:29.042 con 59 millesimi su un ottimo Nicolò(Ducati). Terzo Andrea(Yamaha) a 155 con un tempo fissato nella FP1, mentre è quarto un altrono, Danilo(Ducati) a 195. Come si vede dai distacchi l’equilibrio regna sovrano. Quinto l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 222 millesimi, sesto il ...