Sull’Ucraina l’Italia è dalla parte giusta della storia Minuto Rizzo promuove il governo

Ecco l’intesa sulla sicurezza Italia-Ucraina: aiuti per “10 anni” e consultazioni “entro 24 ore” per risponde…

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non dare armi all’Ucraina significa smettere di difenderla, significa dare per certo che il Paese non ce la farà mai e finirà occupato, dice a Formiche.net l’ambasciatore Alessandro, già segretario generale ad interim dell’alleanza e attualmente presidente del Nato Defense College Foundation che in questa conversazione analizza sia la cornice rappresentata dal G7 italiano che le esigenze ucraine (di munizioni) che l’Occidente dovrebbe soddisfare. “La scelta di campo fatta dale credo che stia effettivamente riscuotendo un apprezzamento da questo punto di vista, e anche una certa sorpresa, aggiungerei, dadi alcuni ambienti anglosassoni”. Che segnale è, anche a livello d’immagine, il fatto che domani, nel secondo anniversarioresistenza ucraina, ...