Sull’inflazione il completo flop del governo | dopo il fallimento del carrello tricolori | prezzi alimentari alle stelle

E’ flop a colori del carrello della spesa. L’inflazione torna a salire

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’inflazione aumenta a gennaio e a preoccupare sono soprattutto i rincari per il cibo, che non si arrestano. E che dimostrano ildelnonostante i suoi toni trionfalistici sultricolore che non ha avuto alcun effetto (anzi) ed è poi stato cancellato. L’Istat conferma l’aumento dell’inflazione di gennaio rilevata nella stima preliminare: la crescita è dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annuale (contro lo 0,6% del mese precedente). A salire sono soprattutto idei servizi relativi ai trasporti e dei beninon lavorati (da +7% a +7,5%). Valori attenuati dalla discesa deidei beni energetici regolamentati. L’inflazione risale, allarme per i prodottiSecondo Massimiliano ...