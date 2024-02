Sul viale fra i binari del tram e la Banca d'Italia, viaggio nel centro di un secolo fa

Il fascicolo contro il medico paladino delle battaglie per l’aborto aperto dopo gli esposti di quattro donne (torino.repubblica)

Svilar, l'eroe (della Roma) con le mani sul futuro: «Lavoro da una vita per vivere queste notti»: ROMA Ripartiamo dalla fine: Zalewski calcia il rigore decisivo, la palla non è ancora entrata in porta e Svilar comincia a correre. Dalla Curva Nord alla Sud: uno scatto lungo, veloce verso ... ilmessaggero

Il piano Netanyahu: via Hamas e una zona cuscinetto militarizzata: Via Hamas, l’Unrwa sostituita da altre ong umanitarie. Pubblicati i dettagli del “dopo-Gaza”. Il no dei palestinesi ... ilsecoloxix

Assalto notturno al bancomat di via Matteotti a Padova: I banditi hanno preso di mira lo sportello di Deutsche Bank. Conteggi in corso per ricostruire eventuali ammanchi ... mattinopadova.gelocal