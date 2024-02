Studenti investiti da un camion pirata | morto il 17enne | grave la sorella di 15 anni | Fermato l’autista

Sanremo, studenti investiti da un camion pirata: 17enne morto, grave la sorella di 15. Fermato l'autista

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il ragazzo è deceduto durante un’operazione chirurgica d’urgenza, mentre laversa ancora in gravissime condizioni. Il Tir sotto sequestro dopo la morte dello studente di 17– Ilcorrieredellacittà.comIl conducente delche li ha travolti è statopoco dopo l’incidente, grazie al racconto di un testimone. Ai carabinieri ha riferito di non essersi accorto di nulla.iltravolto da unNon ce l’ha fatta il ragazzo di 17(e non 15, come riferito inizialmente) che questa mattina è stato travolto da uninsieme alladi 15. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 7 , lungo via Frantoi Canai a Bussana al Mare, frazione di Sanremo. I due ...