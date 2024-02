Studenti di 13 e 15 anni travolti da un camion | sono gravi Autista in fuga

Studenti di 13 e 15 anni travolti da un camion: soccorsi in gravi condizioni, autista è in fuga

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Duedi 13 e 15rimasti gravemente feriti dopo essere statida un mezzo, probabilmente un. L’si è dato allasenza prestare soccorso. Il grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 23 febbraio, poco prima delle 8, a Sanremo, in Liguria. Secondo quanto si apprende, i due, un ragazzo e una ragazza, stavano camminando a bordo strada in un tratto senza marciapiedi, quandostati investiti dal mezzo pesante (che sembra sia di colore blu, in base ad alcune tracce trovate a bordo strada), che non si è fermato e ha proseguito la sua corsa. I due giovanistati immediatamente soccorsi dal 118 e trasferiti all’ospedale di Pietra Ligure in ...