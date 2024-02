Studente di 17 anni travolto e ucciso da un tir mentre va a scuola | gravissima la sorellina che era con lui L' autista è scappato

Studente di 17 anni travolto e ucciso da un tir mentre va a scuola, gravissima la sorellina che era con lui. L

Edoardo, morto dopo l'allenamento di boxe: la commemorazione a scuola per ricordarlo: Padova. Commemorazione in memoria di Edoardo Zattin all'Istituto Iss Atestino. Lo studente di 18 anni è morto per un violento colpo alla testa riconducibile a un pugno. È quanto emerso dall'autopsia ... ilgazzettino

Sanremo, studente 17enne investito e ucciso da un pirata della strada: gravissima la sorella minore: Dramma a Sanremo. Uno studente di 17 anni è morto dopo esser stato investito stamani poco prima delle 8 da un mezzo, probabilmente un camion, che è scappato dopo l'incidente. È successo a Bussana. ilmattino

Studente di 17 anni muore travolto da un camion, l’autista scappa dopo l’incidente: Uno studente di 17 anni è morto dopo esser stato investito stamani poco prima delle 8 da un mezzo, probabilmente un camion. L’autista non si è fermato ed è scappato dopo l’incidente. E’ successo a ... blitzquotidiano