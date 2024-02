Studente di 17 anni muore investito da pirata della strada

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Unodi 17è morto dopo esser statostamani poco prima delle 8 da un mezzo, probabilmente un camion, che è scappato dopo l'incidente. E' successo a Bussana, frazione di Sanremo. Il ragazzo era in compagniasorella di 15e stava camminando lungo il muro quando il mezzo li ha travolti entrambi . La ragazza è stata trasferita all'ospedale di Pietra Ligure a causa dei numerosi e gravissimi politraumi riportati.

