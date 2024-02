Studente 17enne schiacciato e ucciso da un tir mentre va a scuola | grave la sorellina Fermato l' autista in fuga

Studente 17enne travolto e ucciso da un tir mentre va a scuola, grave la sorellina. Fermato l'autista in fuga

Studente 17enne morto investito da un tir a Bussano, vicino Sanremo : travolta anche la sorella , ricoverata in gravi condizioni. Fermato l'autista in fuga (notizie.virgilio)

