Strage di Erba | Rosa Bazzi libera di uscire dal carcere per lavorare in una cooperativa sociale

Si riapre il processo per la strage di Erba: i protagonisti della vicenda giudiziaria ospiti al Bo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 24 febbraio 2024 –, che con il marito Olindo Romano sconta una condanna definitiva all'ergastolo per ladi, esce ogni giorno daldi Bollate perin unanell'hinterland di Milano. Le telecamere di "Quarto Grado", con l'inviata Martina Maltagliati, l'hanno ripresa mentre depositava sacchi dell'immondizia anche all'esterno dell'azienda.si occupa quindi di pulizie come nel suo ultimo impiego, quello di colf, prima della.Oggiha 60 anni, all'epoca dei fatti ne aveva 43. Dopo avere confessato il delitto il 10 gennaio del 2007, due giorni dopo i coniugi Romano ritrattarono per proclamarsi innocenti. ...

