Strage di Erba | Rosa Bazzi esce dal carcere ogni giorno | la rivelazione di Quarto Grado | ecco cosa fa

Si riapre il processo per la strage di Erba: i protagonisti della vicenda giudiziaria ospiti al Bo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un caso che ha fatto e continua a far discutere, quello delladi. Per il quale sono stati condannatie Olindo Romano, ritenuti i responsabili degli atroci omicidi di Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e infine la vicina di casa Valeria Cherubini. Non sono mancate, negli anni, voci fuori dal coro, con alcuni opinionisti che si sono schierati apertamente contro la sentenza, ribadendo l’innocenza dei due condannati. Proprio in queste ore, il programmain onda su Rete 4 ha rivelato comeescadalper andare a lavorare in una cooperativa sociale nell’hinterland milanese. Secondo quanto rivelato da ...