**Strage Cutro: visita a sorpresa Piantedosi, rende omaggio a vittime senza nome cimitero**

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Palermo, 23 feb. (Adnkronos) -del ministro dell'Interno Matteoa Crotone e a, alla vigilia dell'anniversario della strage di migranti che un anno fa provocò la morte di almeno 94 persone tra cui una cinquantina di bambini. Molti migranti non furono ritrovati.ha incontrato in Prefettura a Crotone il Prefetto, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, e i sindaco di Crotone e di. Poi si è recato nel 'Giardino di Ali', realizzato inal bambino rimastoidentità nella strage.si è poi recato anche al cimitero di, dove sono sepolti nove migranti, di cui 5tra cui un bimbo di 8 anni.

