Strade provinciali | Fuschini FI | “La mobilità nel Fortore prosegue ad essere difficoltosa”

Gazzetta di Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Da informazioni informali risulta che la SP52 che collega Castelvetere in Valcon San Bartolomeo in Galdo è destinataria di fondi per interventi di ripristino appaltati per un importo di € 670.000 circa e di ulteriori € 820.000 destinati successivamente. I lavori che sarebbero dovuti iniziare nel settembre 2022 sono iniziati ad ottobre 2023 e, al momento, è stato realizzato un manto di asfalto per soli 4 km ed i lavori sembrerebbero fermi – ha specificato in una interrogazione proposta Vincenzo, Consigliere provinciale di Forza Italia. Al precedente dissesto generale si è aggiunta una frana lungo i tornanti ed un ulteriore smottamento che rischiano di interrompere la circolazione; Un secondo intervento provinciale riguarda la SP50 che collega San Bartolomeo in Galdo con Montefalcone in Val ...