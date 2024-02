Stracciarola | arrogante e volgare | De Luca ignora Mattarella e insulta ancora Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Torna alla carica, Vincenzo De, chebellamente la strigliata del presidente della Repubblica Sergioche ha invitato tutti ad abbassare i toni contro la premier e torna are pesantemente Giorgia. Ospite di Bruno Vespa su Rai 1 giovedì sera, la premier aveva accusato il governatore Pd della Campania di sprecare i fondi di coesione europei utilizzando quei soldi per sovvenzionare "la sagra del caciocavallo e della zampogna. Mi chiedo se siano davvero queste le priorità di una regione come la Campania". Replica di De, in uno dei suoi classici video per i social: "Da parte della presidente del Consiglio e di forze della maggioranza di governo una campagna di falsificazione dei dati che riguardano la Regione Campania". Per il governatore, che la ...