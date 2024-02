Stop cellulari in classe alle elementari e medie anche per studio | Valditara | Evitare tensioni tra studenti e insegnanti

Uso smartphone e tablet limitato nelle scuole elementari e medie

(Di venerdì 23 febbraio 2024)inper loe la didattica in generale. La nuova stretta è firmata Giuseppe. Il ministro dell'Istruzione ha confermatoloall'uso dei tablet, consigliati solo per la scuola primaria.inelementar

Come Fimp, Federazione italiana medici Pediatri , "crediamo fortemente nella limitazione dell'uso dei cellualari per i ragazzi anche a scuola . E' una necessità ... (sbircialanotizia)

Le nuove sanzioni per chi utilizza il cellulare alla guida: Ecco le casistiche nello specifico: se si hanno da 11 a 19 punti la pena sarà di una settimana; per chi arriva massimo a 9 ci saranno due settimane di stop. Queste sanzioni sono raddoppiate nel caso ... news.fidelityhouse.eu

STOP AI CELLULARI IN CLASSE/ Per fortuna anche la scuola è diventata un “museo”: Nuova tappa della querelle sul cellulare in classe. Valditara intende vietarlo ... non sono riusciti ad imporre lo stop ai telefonini ai loro giovanissimi alunni (tanto che ha dovuto intervenire il ... ilsussidiario

Le nuove linee guida del Governo per la scuola: stop ai cellulari alle elementari e medie: Vietato anche per scopi didattici e anche a quelle dell’infanzia. La decisione, spiega il ministro, è stata presa per questioni di didattica ... zoom24