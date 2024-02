Stop a tutti i pregiudizi. Lo sportello per chi vuole vivere libero dedicato a gay e lgbt

(Di venerdì 23 febbraio 2024)la propria sessualità senza paura dei. Questa la filosofia con cui l’associazione ‘Trecento60’ apre unodi ascoltoalla popolazioneqia + di Massa Carrara. In questo percorso la neonata associazione sarà supportata dal Comune e i responsabili si presenteranno venerdì 1 marzo alle 17 in Comune. L’idea è quella di trasportare "Carrara nell’età contemporanea", commenta Francesco Borgna, che ha fondato l’associazione affiliata all’Arcigay assieme a Silvia Barsotti Grandi, Deborah Diamanti, Ambra Pastelletto, Luca Locati, Elisa Monti, e Elia Donzella. Loservirà a supportarecoloro che voglionola propria sessualità liberamente, ma che finiscono vittime dell’omofobia. "Il fatto che non si ...

La riforma del Fisco porta interessanti novità per i cittadini che avranno molteplici possibilità per sanare la posizione debitoria. Si tratta di quattro ... (cityrumors)

"Per quanti sforzi vengano fatti da tutte le istituzioni, evidentemente non bastano a contenere il fenomeno della violenza di genere. Perché siamo ... (ilrestodelcarlino)

La 77ª edizione dei premi Bafta 2024 , conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts, ha visto trionfare Oppenheimer di Cristopher Nolan e Povere ... (superguidatv)

Masterchef 13, penultimo atto tra storie di amori finiti e le magie di Uliassi: Ma non tutti e cinque i concorrenti superstiti possono varcare la ... visto che il brano – “Can’t Stop” – è dei Red Hot Chilli Peppers; mirtilli rossi per Antonio che è stato abbinato a “Zombie” dei ... ilsecoloxix

Stop al gas, resta al freddo: "Colpa della maxi bolletta": "Rimedi diretti da parte nostra come Comune Non esistono, tuttavia possiamo interessarci al caso con l’azienda se la signora si mette in contatto con noi". Sono le parole del vicesindaco di ... lanazione

Stop alle licenze stagionali, tassisti sospendono lo sciopero: Stop alla rivolta e allo sciopero dei tassisti cagliaritani programmato per domani, venerdì 23 febbraio. Il Comune ha deciso: via libera solo al bando per le 18 licenze fisse, ma non alle contestate ... ansa