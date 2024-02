Stellantis, lo stipendio del ceo Tavares sale a 36,5 milioni, vale quello di 518 dipendenti. A Elkann 4,8 milioni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio 2024 – L'amministratore delegato di, Carlos, ha percepito nel 2023 unadi 13,5di, 1,4in meno rispetto al 2022 (14,9di). I compensi 2023 sono composti da unabase di 2di, che è invariata da tre anni, a cui va aggiunta unavariabile del 90% rispetto obiettivi di performance, che ammonta a 11,5, circa 1,4diin meno rispetto alla somma percepita nel 2022. Oltre alladi base e variabile,ha ricevuto nel 2023 un incentivo per la ...

Stellantis, lo stipendio del Ceo Tavares: 13,5 milioni di euro fra retribuzione e bonus: Roma, 23 febbraio 2024 – L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha percepito nel 2023 una retribuzione di 13,5 milioni di euro, 1,4 milioni in meno rispetto al 2022 (14,9 milioni di ... msn

Stellantis, lo stipendio del ceo Tavares sale a 36,5 milioni, vale quello di 518 dipendenti. A Elkann 4,8 milioni: L’anno scorso il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ha guadagnato 70 euro al minuto, 4152 euro all’ora e 16.608 euro in un giorno. Lo stipendio del numero uno del gruppo nato dalla fusione fra ... corriere

Stellantis, compensi 2023 di Elkann e Tavares in calo. Ecco quanto guadagnano: Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha percepito nel 2023 compensi complessivi per circa 4,8 milioni di euro (in calo dai 5,85 milioni del 2022). È quanto emerge dalla Relazione Annuale 2023 ... ilsole24ore