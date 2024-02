Steam | saldi 2K ora disponibili | prezzi speciali solo per pochissimi giorni

Steam: i Saldi Invernali stanno arrivando, ecco la data d'inizio e i giochi confermati

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Idi 2K susono ora attivi. I giochi del publisher sonoper alcunia prezzo scontato, e l’offerta è molto ricca e interessante. Gli sconti sono validifino al 26 febbraio, quindi conviene dare subito un’occhiata alla pagina della promozione per approfittare deimigliori. Prima ancora degli sconti, segnaliamo che per questo weekend è possibile giocare Civilization 6 gratuitamente, ricevendo anche contenuti esclusivi, e poi acquistarlo con uno sconto del 90% a 5,99 euro. Altre offerte interessanti da considerare riguardano Marvel’s Midnight Suns, che scende a 14,99 euro (75% di sconto), Tiny Tina’s Wonderlands, che passa a 14,99 euro (75% di sconto), NBA 2K24, nostro a 9,59 euro (84% di sconto) e The Quarry, che cala a 14,99 euro (75% di ...

Steam: lanciati i saldi di 2K, con tantissimi giochi in offerta: Lanciati su Steam i saldi di 2K, con tantissimi giochi in offerta per tutti i gusti, tra i quali molti classici da giocare. L'etichetta 2K ha lanciato i suoi saldi su Steam. Quindi per una settimana ... multiplayer

Steam: più di 500 giochi hanno superato i 3 milioni di dollari di ricavi nel 2023: Steam ha pubblicato il suo riepilogo annuale, svelando che più di 500 giochi hanno superato i 3 milioni di dollari di ricavi nel 2023. multiplayer

Steam, pronti ad una nuova valanga di sconti Ecco il meglio dei saldi dei giochi Ubisoft: Tra le pagine di Steam è apparsa una nuova serie di offerte: si tratta degli Ubisoft Publisher Sale. Ecco il meglio di questi sconti. everyeye