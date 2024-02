Stati Uniti d' Europa | croce e delizia del mondo liberal-riformista

Gli Stati Uniti e lUnione europea hanno annunciato una serie di sanzioni contro la Russia per la morte di Navalny

In questo momento ci sono diverse migliaia di aerei in volo da una parte all’altra del globo. Uno di questi, però, è un po’ più speciale degli altri. Novak ... (sportface)

Explainable AI: l'IA di Ericsson per progettare e ottimizzare le reti mobili: "resteranno solo cinque grandi costruttori di auto" 23 FEB Un CHIPS Act 2 per gli Stati Uniti Il Segretario al Commercio Gina Raimondo non lo esclude 22 FEB Auto elettrica con batteria agli ioni di ... edge9.hwupgrade

Reddit in marcia verso Wall street, depositati i documenti per la quotazione: Reddit verso Wall street. La società ha depositato le carte alla Securities and Exchange Commission (Sec), l’autorità di controllo dei mercati degli Stati Uniti, per la quotazione al New York Strock ... ilmessaggero

Nvidia, colosso big tech da 2mila miliardi di dollari, regala agli Usa il dominio tecnologico sulla Cina: Chi sta vincendo la corsa al primato nell’intelligenza artificiale tra Usa e Cina Per ora, gli americani. Perché la Repubblica popolare dipende da loro: l’80% dei chip fondamentali per testare e ... huffingtonpost