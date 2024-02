Startup | Collecto | con tecnologia ed esperienza rende accessibili e sicuri i beni di lusso

Beni di lusso, la startup Collecto chiude un round pre-seed da 750 mila euro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Labitalia) - Esiste un asset class desiderata, tangibile ed efficace, si tratta deidi. Gli indici specializzati di settore, riassunti dal Knight frank luxury investment mostrano infatti un andamento a più colori per il mercato dei pleasure asset. Idisi rivalutano più degli asset finanziari a fronte di una minor volatilità. Il problema però è che per il consumatore affluent questirisultano ine difficili da gestire. per diversi motivi, per esempio difficilmente liquidabili, poco diversificabili, difficili da reperire e soggetti a furti e conservazione. Proprio per risolvere queste problematiche erequesti, nasce, ...