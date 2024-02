Star Trek: Discovery - Il trailer ufficiale della quinta stagione | IGN Fan Fest 2024

Il viaggio della U.S.S. Discovery sta per arriva re alla conclusione. Conto alla rovescia per il debutto su Paramount+ della quinta e ultima stagione di Star ... (today)

Star Trek: Discovery 5, il trailer dell’ultima stagione in arrivo su Paramount+: Paramount+ ha condiviso il trailer della stagione 5, che sarà l'ultima, della serie Star Trek: Discovery, in arrivo ad aprile ... badtaste

L'antimateria è la chiave che permetterà il viaggio interstellare nell'Universo: ovvero la saga di Dune e di Star Trek. Una nuova ricerca promette tuttavia degli importanti risvolti in questo senso. Alcuni ingegneri della Positron Dynamics, un'azienda che cerca di sviluppare nuovi ... tech.everyeye

“Come quelle porte di Star Trek”. Numeri clamorosi per la difesa dell’Inter: Nessun club vanta numeri come quelli della difesa dell'Inter in campionato. Ma la conferma c'è stata anche in Champions con l'Atletico ... fcinter1908