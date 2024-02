“Stanze dell’amore” per detenuti nel carcere di Padova Il governo frena | “Solo propaganda”

Ostellari, non c'è autorizzazione per stanze dell'amore

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Spazi, in, in cui ritrovarsi, lontano da occhi indiscreti per godere di qualche momento di intimità. A, primoin Italia, verranno create nelDue Palazzi delle apposite '' in cui ipotranno risaldare i loro legami affettivi e sessuali con il partner. Ma il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, interviene con decisione: "Non esiste alcuna autorizzazione specifica. Valuteremo. Ma non accettiamo che venga fatta" L'articolo proviene da Firenze Post.