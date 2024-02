Stanza sensoriale combatte le disabilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Verrà inaugurato lunedì alle 11, al Centro diurno disabili (Cdd) di via Bozzente 17, il Progetto Snoezelen, unamultia beneficio delle persone con gravimotorie o cognitive. Lo Snoezelen è un approccio pedagogico-terapeutico che nasce in Olanda nei primi Anni 70, ha lo scopo di promuovere il benessere della persona attraverso la stimolazione multimodulata all’interno di un ambiente artificiale. All’interno dellasi lavora sui cinque sensi, attraverso l’utilizzo di fibre ottiche, luci colorate, musica, texture specifiche e oggetti vibranti o massaggianti, aromi ed essenze. Questa combinazione di stimoli permette alle persone di esplorare in modo sicuro e controllato le diverse esperienze sensoriali, consentendo loro di interagire con l’ambiente ...