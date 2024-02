“Stammi a sentire” Grande Fratello | Paolo dritto al punto | Letizia ascolta in lacrime

Il sommo revival di Tondelli – Gabriele Galligani

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024), confronto nella serata di ieri traMasella e. Nei giorni scorsi nella coppia sembrava essersi aperta una frattura. Dopo una puntata serale nella quale lei aveva assicurato di vedere il suo futuro accanto aera arrivata una doccia gelata., infatti, aveva fatto una mezza scenata di gelosia a quello che in molti (forse anche lei) considerano il suo fidanzato. Colpa di un pensiero sulla madre che, a suo dire, la metteva al secondo posto. >> “Una persona l’ha consolata per bene”. Chiara Ferragni, lo scoop clamoroso dopo la separazione con Fedez. Fan sotto choc Ne era nato un confronto piuttosto acceso in cuinon aveva usato giri di parole dicendo: “Siamo troppi diversi, abbiamo una ...