Stadio San Siro | i club vogliono la proprietà | il Milan lavora per San Donato

Prima apertura di Inter e Milan sulla ristrutturazione di San Siro: "Ok allo studio di fattibilità"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Continuano le tappe per il nuovo stadio e per la situazione di San Siro. Ne parla 'Il Corriere dello Sport'. Ecco le ultime

Ristrutturazione San Siro: ok di Inter e Milan a una sola condizione: la proprietà dello stadio. Per la riqualificazione del Meazza, infatti, le due società non si accontenterebbero di un affito centenario. La partita, allora, potrebbe giocarsi intorno alla valutazione ... passioneinter

La Repubblica - San Siro di proprietà dei club entro dieci anni: prime ipotesi sulla cifra per Inter e Milan: A fine vertice, Scaroni e Antonello hanno bevuto un caffè insieme per parlare di nuovo dell'opportunità dello stadio insieme. Il Milan vorrebbe l'Inter a San Donato, i nerazzurri vorrebbero i ... fcinternews

