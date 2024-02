Stadio Olimpico – Denunciati tre parcheggiatori abusivi

Parcheggiatori abusivi colti sul fatto e denunciati in zona Stadio Olimpico

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Rafforzati i controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale presso loe nelle aree limitrofe in occasione della partita Roma – Feyenoord: prima del fischio di inizio, le pattuglie Gruppo Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) hanno effettuato una serie di verifiche nella zona per contrastare i fenomeni irregolari, tra cui la presenza di. Tre le persone fermate, perché colte ad esercitare l’attività illegale di parcheggiatore abusivo: si tratta di due cittadini di nazionalità romena di 30 e 22 anni, fermati in prossimità di piazzale Clodio e un cittadino bengalese di 40 anni, fermato a Ponte Milvio. Oltre alle sanzioni previste, per un totale di circa 2mila euro, gli agenti hanno applicato tre ordini di allontanamento e denunciato i soggetti per attività ripetuta di ...