Stadio Milan | Paolo Scaroni ha le idee chiare | la nostra priorità è…

Stadio Milano: Inter e Milan dicono sì allo studio per ristrutturare San Siro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Continua il dibattito attorno al nuovodel: le parole del presidente rossonerodopo l’incontro con il sindaco Sala Da mesi e mesi non si parla d’altro: dove giocherà ilin futuro? Il club rossonero ha avviato il progetto per la costruzione di un nuovonel comune di San Donato ma il sindaco diGiuseppe Sala spinge con forza per far sì che Inter eprendano in considerazione l’ipotesi di ristrutturare San Siro. A tal proposito Sala ha incontrato i rappresentati dei due club, convincendoli ad accettare di ascoltare la proposta di ristrutturazione di WeBuild, che sarà pronta entro tre mesi. Intervistato da Il Cittadino il presidente del...