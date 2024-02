Nardella, sopralluogo al Franchi: "In pole per Euro 2032. Soldi mancanti? Ecco la soluzione / VIDEO

Stadio Franchi, Nardella:”In pole per Euro 2032". Tifosi della Fiesole trasferiti in Ferrovia: FIRENZE – Il sindaco di Firenze, Dario Nardella ha effettuato stamattina, 23 febbraio 2024, un sopralluogo allo stadio Franchi, dove sono iniziati i primi lavori di demolizione in vista del restyling. firenzepost

Fiorentina, via ai lavori del Franchi. Nardella: 'Stadio in pole per ospitare Euro 2032': Intervenuto ad un sopralluogo presso lo stadio Artemio Franchi, in cui sono appena iniziati i lavori di rifacimento, il Sindaco della città di Firenze Dario Nardella. calciomercato

Presidio per il calciatore del San Luca morto sulla SS106: donna aggredita a Firenze: È accaduto ieri sera intorno alle 22,30 in via Pastrengo, nei pressi dello stadio Franchi, a Firenze. L’uomo è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova ma ancora non si conosce la prognosi. I ... strettoweb