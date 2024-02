Spreco alimentare Zero a casa e al ristorante

Andrea Segrè oggi il libro del prof anti spreco - Arezzo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’aumento del costo della vita spinge i consumatori a essere più attenti nelle scelte di acquisto e a ridimensionare le proprie abitudini, sia in ottica quantitativa che qualitativa. I consumatori di ogni latitudine del pianeta faticano con il carrello della spesa e in media sette su 10 dichiarano di dover drasticamente tagliare i loro acquisti. È l’effetto di un quadro economico e sociale drammatico in tutti i Paesi, con un indice di fiducia sul futuro molto basso. Solo in Italia lodi cibo è in aumento nelle case degli italiani per un valore di oltre 7 miliardi annui, assestandosi a quasi 81 grammi di cibo buttato ogni giorno pro capite nelle nostre case (80,9 grammi, per l’esattezza), passando dai 524,1 grammi settimanali nel 2023 a 566,3 grammi nel 2024. Si spreca di più nelle città e nei grandi Comuni (+ 8%) e meno nei piccoli centri, sprecano di più le ...