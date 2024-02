Sporting Lisbona-Atalanta cambia data

Europa League: l'Atalanta ritrova lo Sporting Lisbona. Marino: «Avversario di grande valore»

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Non si giocherà martedì 5 marzo la sfida di antravalida per gli ottavi di finale di Europa League. La partita è stata spostata al giorno successivo, 6 marzo, sempre alle 18,45, dopo che già era stato deciso che il calcio d'inizio non poteva essere nel classico...