Sporting CP-Atalanta | cambierà la data? L’Inter attende – Sky

Gasperini: "Occhio Atalanta, lo Sporting non ha punti deboli". Scamacca convocato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L’ha pescato loCP agli ottavi di finale di Europa League, ma c’è un problema di calendario. La UEFA ha tentato di risolvere la situazione, ma si ipotizza un nuovo scenario da Sky Sport. CAMBIAMENTO – LoCP non può giocare lo stesso giorno del Benfica a Lisbona, perciò la UEFA ha spostato la partita contro l’a martedì 5 marzo alle ore 18.45. Da Sky Sport però arriva una possibile ipotesi, ossia che questo ottavo di finale di Europa League sia anticipato di solo 24 ore, quindi a mercoledì 6 marzo. Questo accadrebbe per evitare che anche Bologna-venga spostata da domenica 3 marzo alle ore 18 a sabato 2.e osserva la situazione. La partita con i bergamaschi del 28 febbraio rimane in dubbio. A breve uscirà il ...