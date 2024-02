Sporting-Atalanta si gioca di martedì | calendario intasato | rischio spostamento o rinvio in Serie A

Sporting-Atalanta, quando si gioca: data, ora e biglietti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Se qualcosa andrà storto, lo farà. La legge di Murphy trova spesso applicazioni naturali nel mondo del calcio e anche il sorteggio di Nyon di Europa League ha regalato una nuova emozione in tal senso. Stiamo parlando dell’accoppiamento dell’, che è stata sorteggiata contro loLisbona, già affrontato peraltro nel girone. Una situazione spinosa per la LegaA, dal momento che i lusitani erano l’unica formazione tra quelle presenti nell’urna per la quale si conosceva già unoneldell’andata degli ottavi: non giovedì 7 marzo come tutte le altre, ma anticipo a5 marzo, perché anche il Benficanegli ottavi e in casa l’andata l’Uefa ha dovuto spostare una delle due partite. OCCHIO AL– ...