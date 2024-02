Spazi artistici nuovi San Pannelli e sito per i visitatori in vista della grande mostra

I poli culturali della città riuniti in un unico contenitore: prende forma il progetto "San – Spazi Artistici Nuovi"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) #Vediamocialsan: ecco l’hastag che lancia gli ’’, il progetto promosso dal Comune di Forlì e che riunisce il Museo San Domenico e i suoi giardini, l’ex asilo Santarelli, il San Sebastiano e il San Giacomo in un polo innovativo e funzionale. "Si tratta di un luogo sempre aperto – afferma Valerio Melandri, assessore alla cultura – in cui i cittadini possono vivere l’offerta culturale forlivese, scegliendo tra i diversi eventi che prendono vita in questi molteplici contenitori". Il primo strumento è ilvediamocialsan.it nato per permettere una fruibilità immediata, facile e veloce del cartellone dell’offerta dei quattro luoghi del S.a.n., dando così una cornice unica in cui trovare tutti gli eventi di questiculturali. I grandi eventi del San Giacomo, le mostre di artisti ...