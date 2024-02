Spaventoso incendio a Valencia: almeno 4 morti e 14 feriti, ma ci sono anche 20 dispersi

Incendio a Valencia, il video del salvataggio delle persone intrappolate sul balcone del palazzo in fiamme: I vigili del fuoco lavorano senza sosta per domare l'incendio del palazzo incendiato a Valencia, in Spagna, e trarre in salvo i residenti intrappolati. In un video i "bomberos" soccorrono alcuni ... tg.la7

Incendio devastante in un complesso residenziale a Valencia: Un vasto incendio ha devastato un complesso residenziale di 14 piani nel quartiere di Campanar a Valencia, nel pomeriggio di giovedì 23 febbraio. Le fiamme hanno rapidamente divorato l'edificio, ... informazione

“Hanno salvato anziani da un incendio, merito civile per 4 poliziotti: Il comune di Agrigento si appresta a tributare un pubblico riconoscimento, con la consegna di una targa al merito civile, a quattro poliziotti delle Volanti che lo scorso 29 novembre hanno salvato ... canicattiweb