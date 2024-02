Spariscono le griglie in ghisa; ladro di metallo scatenato in un comune pontino

Furti a raffica, spariscono le griglie dei tombini in tutta la città

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Una serie di furti che stanno costando caro alla comunità di Sezze non solo dal punto di vista monetario, ma anche da quello della sicurezza dei pedoni, senza considerare le conseguenze sul versante del dissesto idrogeologico. Da qualche tempo a questa parte, infatti, una persona si sta specializzando nel furto delleindei tombini, quelle che ricoprono il sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Nelle ultime settimane, a quanto pare, ne sarebbero sparite almeno 40, se non di più.sono sparite a Sezze paese ma anche nelle zone periferiche, a Suso ed allo Scalo. Un bel guaio per tutta la comunità. Anzitutto perché per sostituirle bisognerà spendere migliaia di euro. In secondo luogo il fatto che, per il momento, siano state ricoperte “alla bell’e meglio”, rappresentando ...