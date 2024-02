Sparatoria in strada al Villaggio Mosè: morto un 38enne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un uomo di 38 anni, Roberto Di Falco, è rimasto ucciso nellaesplosa nel tardo pomeriggio di oggi, 23 febbraio, nel quartiere "", ad Agrigento. Come riporta AgrigentoNotizie, i colpi sarebbero partiti nel corso di una colluttazione legata ad un diverbio per l'acquisto di...

Sparatoria in strada durante una lite ad Agrigento, morto un 40enne: L'uomo, il 40enne Roberto Di Falco, è morto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è giunto dopo essere stato ferito con un colpo d'arma da fuoco all'addome. ilsicilia

Lite sfocia in una sparatoria in strada ad Agrigento: morto in ospedale il 40enne Roberto Di Falco: Un uomo di 40 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco all'addome durante una lite sfociata in sparatoria ad ... fanpage

