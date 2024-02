Spara al marito (vicesindaco di Acquasanta) dopo un litigio: «Il colpo è partito per sbaglio»

Spara al marito (vicesindaco di Acquasanta) dopo un litigio: «Il colpo è partito per sbaglio»: ACQUASANTA - «Il colpo di pistola è partito per sbaglio». È quanto sostenuto da Giovanna Pompei, la moglie del vice sindaco di Acquasanta Terme Luigi ... corriereadriatico

